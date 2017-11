Madagascar: Mouvement Rohy - Une lettre à Jean Max Rakotomamonjy

Et pourtant, d'autres - certains députés à titre de précision - estiment qu'il résoudra la plupart des litiges fonciers. Des contradictions au niveau des points de vue et auxquelles trouver un terrain d'entente revêt un caractère difficile.

Les organisations de la société civile (OSC) regroupées au sein du mouvement Rohy - avec la participation active du SIF, du Tafo Mihaavo et du BIMTT - tirent, depuis un certain temps, la sonnette d'alarme par rapport à un projet de loi qu'elles estiment illogique et trop favorable aux fonctionnaires des Services des Domaines et de la Topographie : le projet de loi fixant le régime juridique de l'immatriculation et de la propriété foncière titrée.

