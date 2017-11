Togo: Le groupe de réflexion "Femmes Mobilisées pour la paix au Togo" hausse le ton

Rares ont été les voix de regroupements de femmes à réagir à la nouvelle crise politique qui s'est éclatée au Togo depuis le 19 Août dernier au Togo, sur fond de revendication d'un retour à la Constitution de 1992, par certaines formations politiques de l'opposition.

Le Réseau Paix et Sécurité pour les Femmes dans l'Espace CEDEAO-Branche Togo (REPSFECO-Togo, un regroupement de 17 organisations féminines) et d'autres organisations féminines (FECOMDE, Horizon Développement UGSL, APDF, APROFEHTO), réunis au sein du groupe de réflexion, "Femmes Mobilisées pour la Paix au Togo", ont brisé le silence ce samedi, au travers d'un point de presse pour faire porter leur voix.

Mères de famille et donneuses de vie, ces femmes, par une déclaration, "font appel à l'esprit citoyen et surtout patriotique de chaque acteur engagé dans la présente crise pour une solution concrète et pacifique".

"Au-delà des différences politiques, religieuses et ethniques, nous voulons croire que les filles et fils de cette nation, pourront s'asseoir autour d'une table dans les meilleurs délais en vue de discuter de l'avenir positif qu'ils veulent donner à ce pays cher à tous et à toutes et ceci dans l'intérêt supérieur des populations", telle est la conviction de ces femmes togolaises.

Que ce soit leurs porte-voix, Léontine Suèto Ayayi du REPSFETO, Hani Djobo, du WANEP, Jeannie Kékéli Agounké de AHUEFA ou encore, Michèle Noussoessi Aguey du GF2D, elles justifient cette hause de ton par les violences enregistrées lors des manifestations, les destructions de biens publics et privés, les pertes en vies humaines, les blessés et arrestations qui indisposent les mères de familles qu'elles sont et que, alors que se projettent de nouvelles manifestations, il urge pour elles de "dire tout haut ce qu'on a chuchoté tout bas dans nos chambres, dans nos maisons" et que les hommes ont feint avoir compris.

S'adressant pour une nouvelle fois à ces hommes qui semblent autistes, "Femmes Mobilisées pour la Paix au Togo" les invitent "à limiter les dégâts déjà enregistrés en pertes de vies humaines ; en perte de biens publics et privés, et surtout en effritement du tissu social".

Et pour limiter ces dégâts, elles proposent aux parties d'oser "encore une fois un dialogue mais surtout franc et sincère" tout en gardant à l'esprit que "la paix est un processus à long terme" et que sans elle, "aucun développement n'est possible".

Outre cette sortie devant la presse, ce groupe féminin de réflexion, dont les membres disent avoir ressenti les évènements de ces derniers mois au plus profond de leur chaire et de leur coeur de femmes et de mères de famille qui donnent la vie, compte également utiliser à fond tous les canons qui s'offriront à lui pour se faire comprendre et par le Chef de l'Etat, et par les leaders de tous les bords politiques.

En attendant, il en appelle Faure Gnassingbé, à se remémorer "son appel historique d'Atakpamé où il exhortait les organisations de la société civile, les médias, les acteurs politiques et le gouvernement à travailler ensemble pour l'éradication de la violence et la préservation de la vie humaine et l'exhorter à tout mettre en oeuvre pour une résolution pacifique de la crise".