Cameroun: Pratique du bilinguisme - Le Mincom veut plus de traducteurs

Pour sa part, la délégation de la CNPBM s'est intéressée à la pratique dans les services d'accueil, de traduction, des ressources humaines, de la documentation et des archives. Là encore, les responsables de ces services ont reconnu la prédominance du français et les efforts à faire pour y remédier.

Issa Tchiroma Bakary a toutefois relevé le déficit de traducteurs et de formation pour les cadres en contact permanent avec les usagers. Il espère de ce fait le recrutement de cinq ou six traducteurs aux expertises variées.

De prime abord, le ministre a rappelé qu'en tant que porte-parole du gouvernement, il est appelé à mettre en œuvre le bilinguisme avec des communications systématiques dans les deux langues officielles (le français et l'anglais), ainsi que la publication de différents documents officiels (arrêtés et décisions).

Plus d'une heure d'échanges. Sans détour. Avec franchise. Pour évaluer le bilinguisme dans sa pratique par tous les maillons du ministère de la Communication (MINCOM). Une délégation de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM) a effectué une descente dans ce département ministériel dans le cadre de sa mission d'évaluation de la pratique du bilinguisme

