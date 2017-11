Madagascar: Une présidence gage de stabilité politique

Nul ne connaît pour l'instant le détail du plan qu'il a élaboré, mais on peut être sûr qu'il ne lésinera pas sur les moyens pour séduire les électeurs. A un peu moins d'un an du premier tour de l'élection présidentielle, le pouvoir a montré qu'il ne se laissera pas déstabiliser.

La population a besoin d'une amélioration sensible de son niveau de vie et d'une lutte efficace contre l'insécurité. C'est dans ces domaines qu'il devra porter ses efforts pour reconquérir une confiance qui a disparu depuis longtemps.

Pour le pouvoir, l'installation d'un homme de confiance à la présidence du Sénat, c'est la garantie d'une véritable stabilité politique. C'est l'affirmation faite par le Premier ministre Olivier Mahafaly sur une chaîne de télévision. Dorénavant, le régime ne doit donc plus se préoccuper des éventuelles contestations de sa politique et peut ainsi rassurer la communauté internationale.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.