Cameroun: Combien perçoivent-ils pour nous ôter la vie?

Plus d'une heure d'échanges. Sans détour. Avec franchise. Pour évaluer le bilinguisme dans sa… Plus »

Alors, qu'il adhère à la thèse populaire qui veut que certains chauffeurs ou promoteurs versent du sang frais pour s'enrichir, ou du fait qu'il ait tout simplement voulu faire preuve de fermeté pur que cela serve de leçon aux autres, la décision musclée d'Alain Edgard Mebe Ngoh de suspendre pour une période de 03 mois la compagnie Général Voyages est non seulement courageuse, mais exemplaire et très bien venue, surtout en cette période de fin d'année. Pour beaucoup de Camerounais-mêmes, ladite sanction est loin d'être sévère.

Mais quand l'observation est faite que c'est du fait itératif de la même agence de voyages, on ne peut que se poser des questions. A ce propos, Général Voyages vient, une fois de plus, de s'illustrer du lot ce 23 octobre 2017, ce qui fait 50 morts à son actif, rien que ces 03 derniers mois !

Au départ, la chose peut sembler fluette, voire, risible. Mais à y regarder de plus près, ce n'est plus rigolo du tout, surtout lorsqu'on essaye de s'appesantir sur ces accidents de la route meurtriers perpétrés par certaines agences de voyage. Qu'il s'agisse d'accidents passagers, passe encore.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.