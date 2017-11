Madagascar: Un pouvoir sûr de lui et dominateur

Les propos qu'il a tenus après son arrestation montrent qu'il est un islamiste pur et dur et qu'il affirme son allégeance à DAESH. Donald Trump a été égal à lui-même, en multipliant les « tweets ». Il a notamment réclamé la peine de mort pour le terroriste et la révision de la loterie organisée pour les candidats à l'immigration aux Etats -Unis.

L'Ouzbek de 29 ans qui a foncé sur les cyclistes de New York n'avait pas le profil des terroristes habituels. Il avait une vie de famille normale et n'aurait jamais pu être soupçonné.

Un attentat imprévisible à New York. Il ne faisait pas partie de cette catégorie de personnes susceptible de commettre des attentats puisqu'il était entré légalement aux Etats-Unis et avait cette fameuse carte verte.

Il s'est manifesté à New York à travers cet attentat perpétré par un Ouzbek résidant aux Etats-Unis qui a foncé avec sa camionnette sur des cyclistes. Le bilan est lourd : huit morts et douze blessés.

Sur le plan international, les sujets brûlants ne manquent pas. La défaite de DAESH en Irak et en Syrie semble effective, mais cela ne signifie pas que l'organisation terroriste est détruite. Elle a encore de nombreuses ramifications dans le monde. Le terrorisme est toujours bien présent et il peut frapper partout.

Malgré ses dénégations, Honoré Rakotomanana a bel et bien été poussé vers la sortie et il a fait tant bien que mal bonne figure lors du passage de flambeau à Rivo Rakotovao, son successeur.

C'est un régime sûr de lui et conscient de son pouvoir qui a démontré cette semaine son habileté manœuvrière. Après avoir compris la difficulté d'imposer un projet de révision de la Constitution, il a changé de stratégie et a décidé de mettre un de ses hommes forts à la présidence du Sénat.

