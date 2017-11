Ile Maurice: Opération «crackdown» - 50 arrestations liées à la drogue en deux jours

Les policiers de l'Anti-Drug & Smuggling Unit (Adsu) n'ont pas chômé durant ces deux jours fériés. Une opération crackdown, mise sur pied par l'adjoint au commissaire de police et patron de l'Adsu, Choolun Bhojoo et le surintendant de police, Sharir Azima, a été effectuée à travers tout le pays durant la journée du mercredi 1er et jeudi 2 novembre.

Bilan des courses : cinquante arrestations pour divers délits de drogue, dont onze pour trafic, ainsi que 728 plants de cannabis déracinés sur le flanc de la cascade Balfour, à Coromandel.

Deux arrestations ont été effectuées à Camp-Levieux, Rose-Hill, par les limiers de l'Adsu affectés au poste de police de cette localité.

Au cours du raid au domicile d'un peintre, ils ont procédé à l'arrestation de Jean Curtis Stéphane Seerungen, 34 ans, ainsi que la saisie de quarante doses de drogue synthétique et une somme de Rs 6 725 soupçonnée de provenir de la vente de cette drogue.

Ailleurs, une autre équipe devait mettre la main sur David Damien Bolaram, un tôlier de 20 ans, qui avait onze colis contenant du cannabis en sa possession.

À Batterie-Cassée, Roche-Bois, à proximité du centre communautaire, Jean Eddy Edouard, aussi connu comme Zala, un maçon de 42 ans, a été coffré après que les limiers ont découvert sept comprimés de Subutex sur lui.

Un autre suspect a, lui, été épinglé par l'Adsu de la division Nord après avoir tenté de vendre des doses d'héroïne à des officiers qui se sont présentés comme des clients potentiels, à Grande-Pointe-aux-Piments. Il s'agit de Tejanand Madhewoo, un maçon de 25 ans.

Dans le Sud, c'est Mahendra Maton, 60 ans, et ses trois fils (Kaviraj, Vikash et Rakesh) qui ont été cueillis par les enquêteurs après la découverte de neuf graines de cannabis chez eux, mercredi. Kaviraj Maton a été arrêté pour trafic de drogue dans le but de cultiver des plants de cannabis.

Son père et ses deux frères ont été, eux, appréhendés pour entrave à la justice. Après sa comparution au tribunal, hier matin, Kaviraj Maton a été reconduit en cellule. Son père et ses deux frères ont été libérés sous caution.

Plusieurs autres saisies ont été effectuées ailleurs dans le pays, mercredi. Notamment, à Riambel, où le maçon Preston Steven Lutchmanen, 24 ans, et un autre suspect, ont été arrêtés avec dix-huit doses de drogue synthétique par des policiers de l'Adsu de la division sud. À Baie-du-Tombeau, Jeff Igan Marie, 34 ans, a été épinglé en possession de 23 doses d'héroïne.

Un individu qui était en sa compagnie a pris la fuite en laissant derrière lui une boîte contenant 30 doses de la même substance. Il s'agirait de Jean Berty Lebou. Les enquêteurs ont procédé à son arrestation jeudi.

Par ailleurs, une opération effectuée sur le flanc de la cascade Balfour, à Coromandel, jeudi, a permis de déraciner 728 plants de cannabis mesurant de dix centimètres et un mètre.

C'est au cours d'une battue effectuée par des policiers de l'Adsu de Rose-Hill que ces plants ont été découverts.