Sénégal: Magal de Touba - Mme Anta Sarr Diacko a remis une importante quantité de riz

Nous sollicitons enfin que la paix, la bonne conduite, la bienséance des populations de Touba se répandent partout sur le territoire national, et prions pour que Serigne Cheikh Sidy Mokhtar ait une longue vie et une bonne santé ».

Des prières de paix et de stabilité pour le pays afin que le président Macky Sall puisse avoir la latitude de dérouler ses projets et ambitions pour faire émerger le pays et atteindre le développement, qui est son souci permanent », a déclaré Mme Diacko.

« Le président de la République, son épouse et le chef du gouvernement, comme à l'accoutumée, nous ont envoyée à la veille de la célébration du grand Magal pour apporter leur contribution pour le mieux-être et la restauration des disciples », a indiqué Anta Sarr Diacko.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.