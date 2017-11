Sénégal: Journée mondiale du diabète - Miser sur les femmes pour prévenir la maladie

C'est ainsi que, dans le cadre de la prévention contre cette maladie très couteuse, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la Santé (Oms) et l'Union internationale des télécommunications (Uit), a lancé, depuis quelques années, le programme m-diabète visant à améliorer la santé des diabétiques au Sénégal.

Pour cela, le Dr Anna Sarr est persuadée que la femme doit être une actrice incontournable dans la lutte contre la maladie mais aussi dans la prévention. Pour ce faire, explique-t-elle, on doit garantir à la femme une bonne santé et lui faciliter l'accès à la planification familiale.

Le diabète est aussi la neuvième cause de décès chez les femmes dans le monde. Cette maladie, associée à la grossesse, dit-elle, est facteur de mortalité maternelle et infantile.

Par ailleurs, même si la femme peut être une actrice incontournable dans la prévention et la sensibilisation contre le diabète, elle est aussi une victime de la maladie. Selon le Dr Anna Sarr du Centre de diabète Marc Sankalé, les femmes sont atteintes du diabète de niveau 1 et 2.

D'après Mme Cissé, « si nous ne changeons pas nos habitudes alimentaires », le diabète va augmenter d'année en année dans nos sociétés, car les populations deviennent de plus en plus sédentaires, marchent de moins en moins et ne bougent pas beaucoup. Tout cela, ajoute-t-elle, est associé à une alimentation parfois trop salée.

Ainsi, cette « actrice incontournable », dit-elle, a besoin d'être sensibilisée, mieux éduquée pour transformer les habitudes alimentaires et « faire manger les hommes et les enfants autrement ».

Selon le chef de la Division des maladies non transmissibles au ministère de la Santé, Marie Kâ Cissé, la femme est une actrice principale dans la transformation de nos modes de consommation, car c'est elle qui va au marché et fait la cuisine pour la famille.

L'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques et le ministère de la Santé et de l'Action sociale ont procédé, hier, au Centre de diabète Marc Sankalé de l'hôpital Abass Ndao, au lancement officiel de l'édition 2017 de la Journée mondiale du diabète qui sera célébrée ce 14 novembre.

