Afrique Australe: La police envisage une signalisation routière innovante et harmonisée à la SADC

Luanda — Le commandant général de la Police nationale, Ambrósio de Lemos, a considéré vendredi le règlement sur la signalisation routière, du 25 septembre, comme harmonisé aux normes de la SADC, étant innovant et simple, avec des symboles institutionnels et de l'identité culturelle nationale.

Commandant en chef de la police nationale, Ambrósio de Lemos, s'exprimant lors du lancement de la campagne nationale de conscientisation et d'éducation routière

Le commissaire général de la Police nationale intervenait lors de la cérémonie de lancement de la campagne nationale de conscientisation et d'éducation routière, en présence du vice-président de la République, Bornito de Sousa.

La version appropriée et harmonisée aux règles routières de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a été approuvée par le décret présidentiel no 209/17 du 25 septembre.

Ambrosio de Lemos a dit que le nouveau règlement sur la signalisation routière visait à uniformiser les critères et à corriger les erreurs, dont beaucoup ont abouti à des accidents mortels.

La normalisation vise également à faire en sorte que le processus d'intégration régionale dans le domaine des transports et de la sécurité routière profite à l'économie nationale.

Il a pointé quelques difficultés dans le pays, comme la dégradation des voies et la signalisation médiocre des routes principales interurbaines, périurbaines, interprovinciales et nationales, ainsi que le sentiment d'impunité et de non aggravation de la responsabilité juridique des conducteurs infracteurs.

A cela s'ajoute également des insuffisances dans l'éducation routière, les services publics de transport de passagers et du système d'urgence médicale, ainsi que l'absence d'un système d'alerte sur les routes nationales, entre autres.

Le commandant général de la Police nationale estime nécessaire de combattre efficacement et sans interruption l'indiscipline dans la circulation et la conduite sous l'effet de l'alcool ou des stupéfiants.

Il a indiqué que les accidents sont la deuxième cause de décès après le paludisme, et d'invalidité chez les jeunes de 16 à 34 ans, et c'est un grave problème de santé publique et une menace imminente pour la sécurité nationale, avec des dommages incalculables.