Burkina Faso: Les femmes du MPP veulent être des leviers du développement

Des femmes partis de pays voisins ont également pris part à la convention, Il s'agit notamment du FPI de la côte d'ivoire et PNDS-taraya du Niger et l'internationale socialiste du Cameroun.

« Il est donc tant que les partis politiques, les institutions et le pouvoir central assurent aux femmes légalité d'accès et leur pleine participation à la gestion du pouvoir et aux prises de décisions » a-t-elle souhaité.

Lassané Sawadogo a également a confié que sans la pleine participation et représentation des femmes dans les différentes sphères de la vie socio économique et politique de notre société dans différents domaines, les nobles objectifs de développement de notre pays ne seront pas pleinement réalisés.

Elles vont réfléchir pendant deux jours sur le thème « Femme politique et développement socio-économique », afin d'y apporter des solutions idoines pour la mise en œuvre effective du plan national de développement économique et sociale (PNDES), nouveau référentiel de développement du Burkina Faso ,élaboré par leur candidat, le président du Faso Roch marc Christian kaboré.

