Burkina Faso: Guerre de libération en Algérie - Les pionniers de l'indépendance algérienne honorés à Ouagadougou

Le Mouvement burkinabè des droits de l'Homme et des peuples (MBDHP) organise une marche-meeting le 4 novembre… Plus »

Quant aux relations entre l'Algérie et le Burkina Faso, M. Ainseur estime qu'elles «sont marquées par une amitié traditionnelle, une solidarité active et une communauté de destin».

Mohamed Ainseur a salué également la mémoire des martyrs de l'insurrection populaire burkinabè des 30 et 31 octobre 2014, de ceux du putsch avorté de septembre 2015, et notamment ceux tombés lors des différentes attaques terroristes. Il a réitéré la solidarité et le soutien algérien au peuple et au gouvernement burkinabè.

«La guerre de libération nationale déclenchée le 1er novembre 1954 a permis au peuple algérien de jouir de la plénitude de ses droits et de recouvrer sa liberté et son indépendance le 5 juillet 1962», a-t-il fait savoir.

