Sénégal: Aide budgétaire - La Banque mondiale retient ses 60 milliards

Et le niveau d'endettement alarmant exposé lors de la publication du rapport Doing Business, mardi dernier, est un grand alibi pour les employeurs de Louise Cord d'opposer diplomatiquement une fin de non-recevoir au pays de la Téranga.

Comme indiqué dans notre édition 7630 du 24 aout dernier, ce dérapage du chef du gouvernement et de Mansour Elimane Kane, appuyé en cela par l'ex-député, Moustapha Diakhaté, alors du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar a fait perdre au pays cette aide budgétaire sur laquelle comptaient beaucoup les services de Amadou Bâ pour satisfaire les exigences des différents départements et faire face aux nombreuses charges dont la masse salariale des agents de l'Etat qui crève le plafond.

On ne peut pas faire un tel investissement alors qu'on a des zones enclavées. C'est une question qui serait difficile à gérer», avait-elle expliqué. Des propos interprétés comme un affront et qui ont vite provoqué l'affrontement.

Si d'autres raisons liées au niveau alarmant de la dette, qui frôle 60 % du Pib, sont évoquées, d'autres y voient des représailles contre le crime de lèse-majesté qu'ont failli commettre le chef du gouvernement, Mahammad Dionne, et son ex ministre en charge des Infrastructures, Mansour Elimane Kane, lorsqu'en juillet dernier, en pleines législatives, la représentante résidente de la Bm à Dakar a publiquement exposé ses doutes sur la rentabilité du Train Express régional (Ter), qui tient à cœur le régime de Macky Sall. «Il faut que le projet soit rentable économiquement et financièrement. Mais, on n'arrive pas au même chiffre que les autres.

