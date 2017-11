Cameroun: 04 Novembre 1982 - 4 novembre 2017, déjà 35 ans que Ahmadou Ahidjo quittait le pouvoir

Dire que cela fait déjà 35 ans d'autant plus qu'il figure parmi les chefs d'État africains comptant le plus long règne...

Quelques mois plus tard, rapporte le Professeur Joseph Owona dans "Renouveau Camerounais, certitudes et défis" , que Paul Biya avait même confié à un intime qui lui rendait visite nuitamment : "Je n'y faillirai point et je suis prêt à aller jusqu'au martyr".

Et essaye d'en dissuader son mari. Diplômé en sciences politiques et ayant travaillé dans son ombre, Paul Biya a les faveurs des pronostics de son époux.(2)

Et veut une réponse dare dare. Après un moment d'hésitation, il accepte " malgré lui", croit -on alors. Seulement, Germaine Ahidjo n'est pas une chaude partisane de l'homme.

Le 29 octobre de la même année, il se rend à Grasse en France, pour se soigner et profite de ce séjour pour rencontrer Guy Penne, le " Monsieur Afrique " de François Mitterrand. Devant lui, au cours du repas, il avale une dizaine de pilules et se dit surmené, au bout du rouleau.

