Afrique: FIBA 3×3 Africa Cup 2017 - Les résultats de la 1ère journée

Cette première journée de compétition a lieu après une cérémonie d'ouverture riche en couleurs. On a également assisté à des prestations de cheerleaders et de break dancers durant les rencontres.

Suite et fin des matchs de poules ce samedi avec les groupes B et D chez les hommes. Sans oublier la compétition de shoot à 2 points.

Chez les hommes les groupes A et C étaient en action avec les qualifications de l'Egypte et du Mali pour les quarts de finale. Les Pharaons ont enregistré deux victoires sur la Mauritanie 16-13 et la Côte d'Ivoire (12-9).

Lomé est la capitale africaine du basket-ball depuis ce vendredi à la faveur de la 1ère édition du 3×3 Africa Cup ou Coupe d'Afrique des nations de basket 3×3, nouvelle discipline en vogue et olympique en 2020. Pour la 1ère journée, l'Egypte en hommes et le Mali en dames ont dominé les débats.

