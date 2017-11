Angola: Des nouveaux responsables de la Communication Sociale appelés à l'engagement et discipline

Luanda — L'engagement, la discipline, la ponctualité, la solidarité et, surtout, le sérieux et l'honnêteté ont été les exigences recommandées aux responsables et cadres du Ministère de la Communication Sociale investis vendredi, à Luanda par le ministre titulaire, João Melo.

Le ministre de la Communication sociale a appelé les 25 responsables, parmi lesquels les directeurs et les cadres investis, ainsi que tous les employés du secteur, à exceller dans le travail d'équipe, pour atteindre les objectifs fixés.

«Le pays entre dans un nouveau cycle d'une plus grande responsabilité personnelle et collective et j'espère que tous les nouveaux responsable contribuent non seulement à dynamiser le ministère afin qu'il remplisse le rôle qui lui revient dans le système institutionnel du pays, ainsi qu'il le fasse d'une manière adaptée et en accord avec les nouvelles exigences que chacun est appelé à jouer, à partir de maintenant», a-t-il réitéré.

Parmi les nouveaux responsable, il y a les directeurs national d'information, Rui Vasco, de la Publicité, Filomeno Manaças, de la Communication institutionnelle, Eduardo Magalhães, du Centre de Presse Aníbal de Melo (CIAM), António Mascarenhas, et du Centre de formation des journalistes ( Cefojor), Joaquim da Conceição Paulo.

L'acte a été assisté par le secrétaire d'État à la communication sociale, Celso Malavoloneke.