Angola: Le Président de la République attristé par le décès du général João de Matos

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, s'est dit samedi, profondément choqué par le décès, au Royaume d'Espagne, victime d'une longue maladie, du général João Baptista de Matos, «un digne fils de la patrie angolaise».

Dans un communiqué de presse, le Chef de l'Etat souligne que le général Joao Baptista de Matos fait partie de l'histoire récente de l'Angola et est une référence pour la jeunesse dans la défense des valeurs les plus nobles de la citoyenneté.

La note indique que très jeune, s'est joint à la lutte de libération nationale et a eu une brillante trajectoire, ayant parvenu aux fonctions de chef d'état-major général Forces Armées Angolaises (FAA), dont le dévouement au poste a été marqué par la contribution sans équivoque à la conquête de la paix, la réconciliation nationale et le maintien de l'intégrité territoriale.

Le Président de la République souligne que l'amour du pays a conduit le général João de Matos à se consacrer sans relâche aux ressources à sa disposition pour la préservation de la biodiversité, ayant a été l'un des principaux moteurs de la localisation et protection de l'Antilope géante (Palanca Negra), et parc national Quiçama.

L'homme d'Etat souhaite que son exemple de patriote, militant écologiste et entrepreneur, accompagne les Angolais, en tant que nation, dans la construction d'une société plus inclusive et protectrice du bien commun.

«En ce moment de douleur et de deuil, le Président de la République, João Lourenço, se prosterne devant sa mémoire et adresse à la famille endeuillée et aux Forces armées angolaises, ses condoléances les plus émues».

Le Général à la retraite, João de Matos a été le premier chef d'état-major général des FAA. Il est décédé à l'âge de 62 ans.