Angola: Décès du général João de Matos

Luanda — L'ancien chef d'état-major général des Forces armées angolaises (FAA), le général João de Matos, est mort samedi 4 novembre, des suites de maladie, dans la ville de Madrid, en Espagne.

Le général en retraite, João de Matos, est le premier chef d'état-major des FAA et est décédé à l'âge de 62 ans.

Le décès a été confirmé par le Bureau politique du MPLA, qui souligne, dans un communiqué, les qualités de João Matos en tant que combattant de la lutte pour la paix en Angola.

Voici le contenu du message:

«C'est avec une grande émotion que le Bureau politique du MPLA a pris connaissance de la mort du camarade João Baptista de Matos « Générale João de Matos », fervent Combattant de lutte pour la paix en Angola et ancien chef de l'état-major général des Forces armées angolaises, survenu samedi 4 novembre 2017, en Espagne, des suites de maladie.

Le MPLA rappelle le camarade João de Matos, général de l'armée à la retraite comme un intrépide commandant politico-militaire, qui a su interpréter et appliquer dans la pratique les plus nobles aspirations du peuple angolais dans sa lutte révolutionnaire pour la conquête et la préservation de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale de l'Angola et de la Paix définitive, ayant ainsi joui d'un grand prestige dans le pays et à l'étranger.

Pour ce triste événement, qui endeuille la Nation entière, le Bureau Politique du MPLA s'incline devant la mémoire de ce Patriote engagé, au nom des militants, des sympathisants et des amis du Parti, et adresse à la famille éprouvée, au Ministère de la Défense Nationale et à l"état-major général des FAA ses plus sincères condoléances".