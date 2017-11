Congo-Kinshasa: Inhumation d'Etienne Tshisekedi - l'UDPS s'en remet à Joseph Kabila

Communiqué sur l'entretien entre le Président de la Commission et le Président de la CENI de la… Plus »

Tout, aujourd'hui, semble se cristalliser autour de l'existence d'un prétendu communiqué conjoint que les parties prenantes aux discussions s'étaient convenues de signer pour fixer la date du rapatriement et le lieu d'exposition de la dépouille. Fictif d'après le gouvernement et réel selon l'UDPS.

Ce qui explique la « petite vie » qu'elle mène depuis lors dans la capitale belge, loin des regards indiscrets, presque marginalisée et esseulée.

Cela fait près de neuf mois que l'opposant historique est décédé à Bruxelles et sa veuve, Marthe Tshisekedi, ne se lasse pas de se battre pour que son défunt époux soit enterré dans son propre pays. Cependant, elle est encore loin d'obtenir gain de cause...

