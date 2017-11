Troisième choix d'Unai Emery après Thiago Silva et Marquinhos, Presnel Kimpembe ne fait toujours pas… Plus »

Pour rester dans cet écosystème numérique, le paiement se fera grâce aux paiements mobiles MTN et Airtel mais aussi par Visa, Mastercard, PayPal, etc.

Un autre cas qu'il cite est celui où les offres de particuliers et promoteurs immobiliers souffrent de visibilité à cause de l'absence d'un outil efficace et moins cher qui permettrait un meilleur accès.

Selon lui, c'est à cause de ces facteurs que certains demandeurs se mettent eux-mêmes à la recherche d'un bien immobilier et souvent sans succès. Les agences immobilières normalisées coûteraient cher, selon plusieurs Congolais interrogés, rapporte Eliezer Bantsimba Benazo.

L'application mobile et web a été conçue par une équipe dirigée par Eliezer Bantsimba Benazo, responsable de la startup Simon INC, basée à Pointe-Noire.

Faciliter l'accès à l'offre et la demande immobilières aux utilisateurs grâce à une plate-forme mobile et web, c'est l'essentiel du projet Sihub conçu par de jeunes entrepreneurs congolais qui espèrent réunir le financement nécessaire pour lancer l'initiative déjà cadrée.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.