Afrique: La FAO publie un premier atlas des migrations rurales

Les villes sont caractérisées par un secteur urbain informel et précaire, avec souvent une pauvreté persistante et des opportunités d'emplois formels particulièrement limitées », soulignent les auteurs de l'atlas.

Contrairement à d'autres régions du monde, cette partie du continent est devenue plus urbaine sans devenir plus industrialisée.

La population de cette région a augmenté de 645 millions de personnes entre 1975 et 2015 et est appelée à augmenter de 1,4 milliard d'ici à 2055. Il s'agit d'une caractéristique démographique unique dans l'histoire mondiale, note le recueil .

« L'atlas arrive en temps opportun alors qu'il devient de plus en plus pressant de se doter de nouveaux outils analytiques afin de mieux comprendre les phénomènes migratoires en Afrique », a-t-il ajouté.

A travers une série de cartes et d'études de cas approfondies, les 20 auteurs du document, issus de différentes institutions de recherches, explorent la complexité des causes, parfois interconnectées, qui conduisent les Africains à quitter leurs foyers.

Le défi est de créer assez d'emplois pour absorber toute cette main d'œuvre. Ainsi, c'est pour toutes ces raisons que l'agriculture et le développement rural doivent faire partie intégrante de chaque intervention déployée pour faire face aux grands mouvements migratoires », a déclaré Kostas Stamoulis, Sous-directeur général de la FAO et responsable du département Développement économique et social.

