Congo-Brazzaville: Les syndicats appelés à soutenir les femmes enseignantes

Le plan d'action pour l'égalité des genres 2015-2019 du Resac porte sur trois priorités, à savoir la promotion de l'égalité des genres au sein des syndicats ; l'accès et la participation des filles à une éducation publique de qualité et l'autonomisation économique des femmes.

« J'ai perçu votre détermination à relever le défi de l'égalité des genres au sein des syndicats ; de l'éducation et de la société. Tout ceci pour accroître la participation de l'enseignante aux activités de développement socio-économique et la prise de décision », a-t-il indiqué.

« Les femmes ne veulent plus passer leur temps à se lamenter. Elles ont pris l'engagement avec le soutien des syndicats de faire en sorte que la cause de la femme soit entendue », a-t-elle déclaré.

