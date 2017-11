Algérie: Rabah Madjer s'explique sur le cas Feghouli

Nommé récemment nouveau sélectionneur des Fennecs d'Algérie, Rabah Madjer n'a pas convoqué Sofiane Feghouli pour les matchs contre le Nigeria (éliminatoires Mondial 2018) et la Centrafrique (amical).

D'aucuns pensent que le joueur n'a pas été retenu pour s'être attaqué, il y a un an dans une interview, à la génération de 1980. Mais évoquant le sujet vendredi matin sur Radio Chaine I, Madjer a démenti.

« Je ne ferme la porte de la sélection à aucun joueur. Beaucoup ont parlé de Feghouli et de sa non convocation. Je me demande quel problème je pourrais avoir avec Feghouli ! Au contraire, ce joueur, je l'ai beaucoup défendu.

Il a énormément donné à la sélection et je continuerai à l'encourager. Il pourra revenir prochainement et apporter son aide à la sélection », a-t-il explqué dans des propos relayés par Le Buteur.

Et d'enchainer : « Je peux vous assurer que je n'ai pas écarté Feghouli à cause de ses déclarations (Il s'était attaqué à la génération de 1980 il y a un an).

Je ne me rabaisse pas à ce niveau quand même. Je le redis, je respecte beaucoup Feghouli et tous les joueurs qui ont tant donné à la sélection.

Je ne me permettrais pas de les faire sortir par la petite porte. Tant qu'un joueur peut apporter un plus à la sélection, je continuerai à le convoquer.

Cela ne veut pas dire que Feghouli n'est pas un bon joueur tout comme Ghezzal, Belfodil ou Ounas, mais c'est juste une question de choix ».