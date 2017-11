Sénégal: Dr Maurice Soudieck Dione - «Les leaders de l'opposition ne peuvent plus rester dans un meme cadre... »

interview

Docteur en Science politique et enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Maurice Soudieck Dione scrute l'avenir politique qui se dessine dans le camp de l'opposition en perspective de la présidentielle de 2019.

Dans cet entretien accordé à Sud quotidien, il précise que la plupart des coalitions mises en place par l'opposition pour les Législatives ne semblent plus opératoires pour la présidentielle qui se profile.

Par ailleurs, l'enseignant-chercheur en Science politique fait remarquer au sujet des échanges de mots doux observés actuellement entre Idy, Thierno Alassane Sall, Ousmane Sonko et Abdoul Mbaye que leur rapprochement ne sera possible qu'en perspective du second tour de l'élection présidentielle.

Après l'éclatement des partis d'opposition du bloc Mankoo Wattu Senegaal originel lors des législatives 2017, peut-on s'attendre à de nouvelles scissions au sein de ce bloc en perspective de 2019 ?

Mankoo Wattu Senegaal n'était pas une coalition électorale mais un cadre de concertation et d'action pour exiger d'une part le respect des droits et libertés qui permettent à l'opposition d'exercer le rôle vital qui est le sien dans une démocratie, et pour exiger d'autre part que la lumière soit faite sur la conclusion nébuleuse des contrats de prospection et d'exploitation des hydrocarbures, entre autres affaires qui contredisent la gouvernance honnête et transparente.

En perspective des élections législatives, des partis membres de Mankoo Wattu Senegaal mettent en place une alliance électorale dénommée Mankoo Taxawu Senegaal, avec l'intégration des partisans du maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall.

Mais les partisans du maire de Dakar ont commis une erreur stratégique monumentale en brisant cette coalition sur la base d'une querelle inutile entretenue contre le Pds autour de la tête de liste de la coalition, alors que le Pds est le premier parti de l'opposition, tandis que Khalifa Sall n'avait encore fait ses preuves qu'à Dakar ;

et alors même qu'il avait été délesté de certains des maires qui le soutenaient et qui avaient rejoint le camp favorable à Benno Bokk Yaakaar.

Avec le mode de scrutin majoritaire à un tour au niveau départemental sur la base duquel sont élus 105 députés sur 165 et où le vainqueur remporte tous les sièges quelle que soit la différence de voix, même une seule, les chances de l'opposition ont été fortement limitées.

Pratiquement tous les départements ont été remportés par la coalition au pouvoir qui se retrouve avec une majorité écrasante de 125 députés sur 165, et que la plupart des listes de l'opposition en lice ont été repêchées sur la base des plus forts restes.

Avec le recul, en additionnant les suffrages obtenus par Mankoo Wattu Senegaal originel à travers les trois blocs nés de ses flancs, qui étaient organisés autour de Me Wade, de Khalifa Sall et de Modou Diagne Fada, l'opposition aurait remporté beaucoup plus de sièges et aurait gagné haut la main le département tant disputé de Dakar, entre autres.

Aujourd'hui la plupart de ces coalitions mises en place par l'opposition pour les Législatives ne me semblent plus opératoires pour la présidentielle de 2019, pour la bonne et simple raison que dans une élection présidentielle, on élit une seule personne.

Or, la coalition Mankoo Taxawu Senegaal structurée autour de Khalifa Sall regorge de personnalités qui nourrissent toutes ces mêmes ambitions d'accéder au pouvoir suprême : Idrissa Seck, Khalifa Sall, Malick Gakou, Cheikh Bamba Dièye etc.

Donc, ces derniers ne peuvent plus rester dans un même cadre sauf pour ceux d'entre eux qui auront renoncé à la compétition pour occuper la fonction présidentielle, en s'alignant derrière un autre candidat.

Mais cela dit, il est impératif que l'opposition se réunisse dans une coalition la plus large possible pour faire pression sur le pouvoir et défendre des intérêts communs, comme le respect des droits et libertés et la lutte pour garantir la transparence des élections après les nombreux et graves dysfonctionnements auxquels on a assisté lors des Législatives du 30 juillet dernier, et qui ont ramené le Sénégal près de 20 ans en arrière, en nous rappelant les élections locales chaotiques et tristement célèbres de 1996. Et si ce problème crucial n'est pas réglé, le pays pourrait s'acheminer vers des lendemains incertains.

Que pensez-vous d'un rapprochement Idy, Thierno Alassane Sall, Ousmane Sonko et Abdoul Mbaye ?

Ce rapprochement est possible mais je ne pense pas que ce soit en perspective du premier tour de l'élection présidentielle de 2019. C'est plutôt pour un second tour éventuel qui va constituer tout l'enjeu de cette élection.

La stratégie, c'est de fédérer tous les candidats déclarés ou potentiels de l'opposition à cette compétition contre le candidat de Benno Bokk Yaakaar afin qu'il n'ait pas de réserves de voix.

Car, il est fort improbable que des forces significatives de l'opposition puissent le rejoindre au cas où il y aurait un second tour ; il risquerait alors d'être seul contre tous. C'est à cela que travaillent les différents leaders de l'opposition qui explique leur rapprochement.

Le cas échéant, pensez-vous que ce bloc pourrait constituer une menace pour l'actuel chef de l'État qui semble parti pour décrocher un deuxième mandat présidentiel ?

En réalité, le jeu me semble très ouvert pour 2019. On a pu observer lors des élections législatives du 30 juillet dernier tous les ratés qu'il y a eu dans l'organisation, notamment les ruptures d'égalité en défaveur de l'opposition dans l'usage des médias publics comme privés, avec les nombreux publireportages mettant en scène le Président Sall alors qu'il n'était pas candidat, en violation de la loi électorale et sous le silence du CNRA qui n'a pas fait cesser ces manquements ; à travers la passivité inexplicable de la CENA face aux dysfonctionnements et à qui des pouvoirs exorbitants sont pourtant conférés pour veiller à la régularité et à la sincérité des opérations électorales ; en plus de la non production et distribution de beaucoup de cartes d'électeur et de l'usage massif de l'argent qui a coulé à flot.

Malgré tout cela, la coalition au pouvoir n'est pas majoritaire en termes de suffrages obtenus, elle est à 49,48% de voix. Donc, la présidentielle de 2019 n'est pas gagnée d'avance.

Mais il semble encore une fois que le bloc en question ne risque pas de se constituer autour d'un candidat mais il semble plus probable que ce soit en vue d'un rapprochement lors d'un possible second tour.

Comment voyez-vous l'avenir politique du maire de Dakar aujourd'hui ?

Tout dépend de l'issue de son procès. Il va falloir que ses avocats mènent une bataille épique pour faire tomber les charges retenues contre lui. Car s'il est condamné, il serait exclu de la présidentielle de 2019.