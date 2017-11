Congo-Kinshasa: Moussa Faki\Nangaa - Les secrets du tête-à-tête d'Addis-Abeba !

communiqué de presse

Communiqué sur l'entretien entre le Président de la Commission et le Président de la CENI de la République Démocratique du Congo

Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a rencontré, hier, le Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de la République démocratique du Congo (RDC), Corneille Nangaa.

Cette rencontre fait suite à l'entretien qu'ils avaient eu lors de la visite du Président de la Commission à Kinshasa, du 28 septembre au 1er octobre 2017.

Au cours de leur rencontre, le Président de la CENI a informé le Président de la Commission de l'évolution du processus électoral.

A cet égard, il a souligné la détermination de la CENI à faire tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter l'organisation, le plus rapidement possible, d'élections crédibles et transparentes.

Il a sollicité l'appui du Président de la Commission pour aider à surmonter les nombreux défis qui se présentent, en vue de la réussite du processus électoral en RDC.

Le Président de la Commission a salué les efforts de la CENI et souligné l'importance que revêt la publication rapide d'un calendrier électoral crédible et aussi consensuel que possible, de manière à créer la confiance requise parmi les acteurs politiques congolais et à aider à l'apaisement du climat politique actuel en RDC.

Le Président de la Commission a réitéré la disponibilité de l'Union africaine à accompagner et à soutenir le processus électoral, y compris à travers la mise à disposition d'une expertise technique et l'appui à la mobilisation des ressources financières et logistiques requises, tant auprès des États membres de l'Union africaine que des partenaires internationaux.