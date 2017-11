Sénégal: Politiques energetiques et genre - Les femmes pour un plaidoyer fort

Enfin, renseigne-t-il: «Dans la première phase nous avons beaucoup appris et nous comptons consolider et valoriser ces expériences avec tous les acteurs pour plus d'efficacité et d'efficience des projets relatifs à l'accès à l'énergie durable», a-t-il fait savoir.

Sous ce rapport, Louis Seck, directeur Energy 4 Impact de dire: «Le ministère de l'Energie s'est fixé des objectifs ambitieux et réalisables. Et pour ce faire, il faut que tout le monde s'y implique, notamment les femmes.

C'est ce à quoi s'active l'Ong Energy 4 Impact. Pour ce faire, un atelier de restitution des résultats portant stratégies pour l'accélération de l'accès à l'énergie, s'est tenu hier, vendredi, à Dakar pour influencer l'intégration d'objectifs clairs sur le genre dans les plans d'actions national et l'articulation des interventions des parties prenantes de sorte que toutes contribuent également à une autonomisation des femmes et à la création d'emplois.

