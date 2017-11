Sénégal: Liverpool - Sadio Mané annoncé ce samedi contre West Ham

Le Sénégal a besoin d'un point et s'ils l'ont, nous pourrons peut-être reprendre contact avec la Fédération et lui demander s'il est nécessaire de le reprendre. Ce serait la situation idéale, mais nous ne pouvons pas décider.

«Nous ne pouvons pas nous asseoir ici, ignorer la situation du Sénégal et dire que nous ne nous soucions pas de savoir s'ils se qualifient pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas gentil et ce n'est pas bien.

Blessé aux ischio-jambiers lors du déplacement des Lions au Cap Vert et déclaré indisponsible pour une durée de six semaines, Sadio Mané devrait effectuer son retour plutôt que prévu.

Jürgen Klopp qui était sa conférence de presse hier, vendredi, ne se fait plus de doute et pourrra acter ce retour dés ce soir lors du déplacement de Liverpool à West Ham United.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.