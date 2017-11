Sénégal: Projet de dépollution de la baie de Hann - Les victimes réclament leurs indemnités

Suite à leur appui, en octroyant leurs terres à l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), pour la mise en place d'un projet de dépollution de la baie de Hann, les populations de petit mbao peulh sonnent l'alerte. Pour cause, le non paiement de leur indemnités.

En effet, chaque famille devait recevoir 3 millions de FCFA, tel était l'accord avec l'Etat du Sénégal. Mais ces familles après deux ans d'attentes, sont toujours laissées en rade. Ainsi, dans le souci d'attirer l'attention des autorités étatiques, les victimes sont venues se confier à la rédaction de « Sud quotidien ».

Et décident de prendre les taureaux par les cornes afin d'obtenir gain de cause. Ils lancent un ultimatum au gouvernement sénégalais si d'ici 15 jours on ne leur verse pas la somme convenue.

« Nous allons entamer une grève de faim si d'ici 15 jours, il nous paye pas notre argent », avertit le porte-parole, Mamadou Sow.

Avant de poursuivre : « nous avons assez attendu, il y en a qui sont morts sans avoir rien perçu alors qu'ils ont laissé derrière eux leurs familles ».

Selon M. Sow, les choses ont assez duré et ils ne peuvent plus attendre. «Nous avons accepté de leur céder nos terres parce que nous savons que c'est d'utilité publique, mais un accord a été signé et ils doivent le respecter sinon leurs Travaux ne se poursuivront pas », a-t-il laissé entendre.

A l'en croire, ils ont envoyé plusieurs lettres à l'ancien Directeur de l'Onas, mais aucune réponse n'a été reçue.

De ce faite, ils comptent mener ce combat car dit-il «on a besoin de notre argent ». « Nous allons nous mobilisés devant l'Onas et nous allons y rester quitte à y perdre la vie », prévient-il.

Par conséquent, ils lancent un appel à l'actuel DG de l'Onas pour qu'il vienne en aide aux victimes, en leur rendant ce que de droit.