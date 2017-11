Sénégal: L'université de Bambey pour la mise en place d'une licence One Health

Le Dr commandant Babacar Youm de la Direction des parcs nationaux au ministère de l'environnement et du développement durable, membre de la Tasck Force de la plateforme à la primature explique que «One Heath est un concept qu'on a commencé à institutionnaliser au Sénégal depuis 2016, lequel concept est né des suites des crises sanitaires qui ont eu lieu en l'occurrence la grippe aviaire, et Ebola.

Dans la mise en œuvre du Programme d'action pour la sécurité sanitaire mondiale (Passm), au titre du projet soutien du programme de sécurité mondiale (Ghsa) dans la lutte contre les zoonoses et le renforcement de la santé animale en Afrique, financé par l'Usaid, la Fao s'évertue à traduire le souhait mondial de permettre aux Etats de pouvoir faire face aux menaces anémiques émergentes et réémergentes.

Cette journée vise à sensibiliser le public et les professionnels sur cette approche par le biais de la collaboration entre les différentes disciplines de la santé humaine, animale et environnementale. Et cela aussi bien au niveau institutionnel que de la recherche et l'enseignement.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.