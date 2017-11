Sénégal: Kaolack/ Grand Magal de Touba - La prévention routiére débute sa sensibilisation mardi

Mais ils restent opposés à l'ouverture de la société « Sénégal Dem Dikk » dans le réseau du transport interurbain, à l'exploitation par les vélos-taxis « Jakarta » du transport urbain et interurbain, et le projet de mise en vigueur du permis à points dans la circulation au Sénégal.

Cette rencontre avec la presse a toutefois été l'occasion pour Serigne Kouta de donner son point de vue sur la prochaine grève que l'intersyndicale des chauffeurs et transporteurs s'engage à dérouler les 13 et 14 Novembre prochain.

C'est surtout pour demander aux chauffeurs de transport en commun et véhicules particuliers de rouler lentement et éviter les surcharges de poids jusqu'à leur arrivée dans la ville religieuse de Touba,

Dans une rencontre qu'il a eu hier, avec la presse, son président Serigne Kouta en à fait part et décide même de déployer des équipes dans toutes les entrées et sorties de la ville.

