Sénégal: Passation de service à l'Hôpital Principal - Momar Sene remplace Bakary Diatta

Le médecin-chef Bakary Diatta, directeur de l'Hôpital Principal, a passé le témoin à Momar Sène hier, vendredi 3 novembre, à l'hôpital principal de Dakar. La cérémonie a été présidée par le ministre des Forces armées, Augustin Tine.

Présent depuis 25 ans à l'hôpital principal de Dakar Momar Sène, le médecin a remplacé hier, à la direction de l'hôpital Principal, le médecin-chef Bakary Diatta.

Dans son discours servi au cours de la cérémonie de passation de service, le promu fait appel à« l'effort et un but commun avec le service des hommes et promet d'installer le dialogue pour l'épanouissement du personnel ».

Poursuivant son propos, Momar Sène propose à l'usager « des soins de qualité avec encore plus de considération et une prise en charge adéquate que l'urgence ».

Pour le nouveau médecin-chef de l'hôpital principal, «la médecine interne demeurera sa base de fonctionnement pour que l'hôpital puisse jouer pleinement son rôle avec un renforcement du service de médecine.

Le bien-être des travailleurs et la bonne prise en charge des patients sera leur credo car tout travail mérite un salaire et tout salaire mérite un travail».

Il compte s'inscrire sur la continuité en amenant sa touche propre en relevant le plateau technique pour passer de niveau trois au niveau quatre.

Interpelé pour le service des brûlés, le médecin-chef dira : « on a une unité de brûlés maintenant on va essayer de voir pour créer un service de brûlés, mais c'est coûteux, je pense qu'avec l'Etat, on va y arriver, mais pour le moment on a une unité de brûlés qui prend en charge des brulés jusqu'à 80, voire cent pour cent, je pense que les autres hôpitaux le font ».

En effet, le médecin-chef sortant a trois objectifs à accomplir sur sa période de nomination qui a duré deux an : .« L'hôpital principal doit demeurer un hôpital de référence sous régional, avec l'avancée technologique, soutenir les forces de défense et de sécurité en temps de paix ou de conflit ».

Ainsi, il a soulevé des problèmes auxquels l'hôpital fait face depuis plus de 30 ans, à savoir la masse salariale avec une évolution des examens sur le plan technique « un peu plus pointu comme le dosage des drogue».

Le ministre des Forces armées, Augustin Tine a insisté sur les qualités morales et professionnelles.

« La réorganisation du service d'action des urgences, la certification selon la norme iso version 2015, la réhabilitation de la cité d'accueil pour l'amélioration au concours au sein des patients et de leur famille, sont les objectifs », dit-il.

Ainsi, le ministre a fait un témoignage chaleureux sur M. Diatta, le directeur sortant et félicite Momar Sène au nom de l'ensemble des membres du gouvernement.