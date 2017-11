Tunisie: Où est la main-d'œuvre ?

Les données officielles estiment que la production nationale d'huile d'olive sera excellente et variera entre 250 et 300 mille tonnes.

Les prix des nouveaux engins varient entre 90.000 et 700.000 dinars, selon la vitesse et la puissance de l'appareil. Ces machines peuvent remplacer 5 ouvriers qui travaillent toute une journée pour récolter une moyenne de 150 kg d'olives.

Elle n'est plus disponible ni en nombre ni avec la qualification demandée dans les techniques de récolte et de préservation des arbres» .

Le stand de la mécanisation agricole dans le salon connaît une grande affluence de la part des agriculteurs et producteurs qui sont venus visiter ce stand pour prendre connaissance des appareils et équipements de pointe disponibles sur le marché tunisien.

