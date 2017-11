Sénégal: Célébration du Grand Magal de Touba 2017 - Sonatel renforce son dispositif d'accompagnement et etend sa couverture 4G

Ainsi, la source informe que «le programme And Defar Sunu Gox a intégré la commission hygiène et assainissement du Magal, en mettant à disposition, lors d'une cérémonie officielle ce 02 novembre à Touba, des centaines d'outils de nettoiement destinés à la grande toilette de la cité religieuse avant et après le Magal ».

Le groupe Sonatel a «renforcé encore cette année son dispositif habituellement mis en place pour un bon déroulement du grand Magal de Touba, notamment pour un meilleur écoulement du trafic téléphonique sur le mobile, la distribution d'eau minérale aux familles d'accueil, aux structures administratives et à tous les points de regroupement des pèlerins, la diffusion de l'évènement en direct sur Internet avec la mise à disposition de liaisons spécialisées Internet et le déploiement de l'Espace Presse pour appuyer les journalistes devant couvrir le Magal», lit-on dans un communiqué daté d'hier, vendredi 3 novembre.

