Tunisie: Jeunes et création de projets

Ainsi, plusieurs dispositions ont été prévues par le projet de la loi de finances 2018 en faveur des catégories nécessiteuses, et ce, dans le but d'améliorer leurs conditions de vie en leur permettant de compter sur eux-mêmes dans le cadre de l'encouragement de l'initiative privée.

Plusieurs avantages sont destinés aux bénéficiaires du programme social dont les transferts et l'appui financier, les services sanitaires et les mécanismes d'inclusion sociale et économique.

Le programme en question vise, de même, à atténuer les disparités sociales et à privilégier l'égalité des chances dans le cadre de l'équité et de la solidarité.

La lutte contre l'exclusion et la pauvreté constitue une priorité du gouvernement qui va traiter les facteurs menant à la précarité pour ne plus hériter la pauvreté.

Il s'agit aussi de promouvoir ces catégories et d'améliorer leurs conditions de vie à travers l'accès aux services de base comme la santé, l'éducation, l'enseignement, la formation professionnelle, l'emploi et l'habitat.

Un programme social est, d'ailleurs, orienté vers ces catégories nécessiteuses et à revenus limités aussi bien pour les Tunisiens que pour les étrangers résidant légalement en Tunisie, et ce, sur la base du principe de traitement mutuel avec les pays dont les relations sont régies par des conventions internationales.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.