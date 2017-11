Tunisie: Des formations adaptées aux besoins des entreprises

Mehdi Kéfi, directeur de ce centre, nous a indiqué que cette institution de formation professionnelle, assure plusieurs niveaux de formation en vue d'octroyer 3 sortes de diplômes: le BTS, le BTP et le CAF.

Nouveaux horizons professionnels

Les bacheliers et ceux qui ont réussi aux concours nationaux de passage BTS/BTP peuvent accéder à la formation d'une durée de 2 ans et demi en vue de décrocher le BTS, et ce, dans 5 spécialités, à savoir «le commerce», «la comptabilité et la finance», «le commerce international», «le conseiller-client» et « l'assistant de direction».

En revanche, les élèves ayant accompli les études en 2e année secondaire et ceux qui ont réussi au concours de passage CAP/BTP peuvent accéder à la formation d'une durée de 2 ans en vue de décrocher le BTP dans 5 spécialités, à savoir «comptabilité de commerce», «commerce de distribution», «achat et approvisionnement», «technicien de soutien en informatique de gestion», «préparateur en pharmacie» (cette dernière spécialité est établie en collaboration avec le conseil de l'Ordre des pharmaciens).

Le certificat de fin d'apprentissage (CAF) est octroyé, quant à lui, aux apprenants âgés entre 15 et 20 ans ayant le niveau de 5e année primaire au minimum pour être formés au cours d'une période de 2 à 3 ans dans plusieurs spécialités dont la mécanique générale, le bois et l'ameublement, la mécanique des poids lourds, l'électricité-auto, l'aide-menuisier, l'aide-pâtissier, la menuiserie de bois et d'aluminium, la couture industrielle, le textile, le cuir et les chaussures, le serveur de restaurant.

Quatre modes de formation

Le centre dispense de 4 sortes de formation: «résidentielle», «en alternance centre-entreprise», «à distance» (à travers le site eot.edunet.tn) et en «apprentissage».

Il est à signaler que la culture numérique et digitale fait partie intégrante de tous les programmes de formation en BTS et BTP et que les diplômés du centre seront intégrés au marché de l'emploi dans les diverses entreprises industrielles, les hôtels, les établissements publics, les sociétés privées... Le taux d'insertion à l'emploi pour ces diplômés dépasse les 70%.

Le centre envisage d'entreprendre une coopération internationale avec des experts allemands relevant de la société des experts (retraités allemands) et du programme allemand de soutien aux entreprises et aux sociétés et administrations dans les pays en voie de développement, lequel programme dispose de 12.000 experts allemands dans 50 spécialités de formation professionnelle.

Sans oublier le partenariat établi entre ce centre et les entreprises publiques et privées dont la Steg, la Sonede, les grandes surfaces commerciales, les établissements publics, la société allemande Léoni.

Le but est d'assurer un complément de formation pour les apprenants du centre et les agents exerçant dans ces entreprises.