Tunisie: Les grenades obtiendront le label d'origine, l'année prochaine

Le président-directeur général du Groupement interprofessionnel des fruits (GIFruits ), Mohamed Ali Jendoubi, a indiqué que les grenades de Testour (Gouvernorat de Béja) obtiendront mi-2018 l'appellation d'origine en vue de mieux valoriser ce produit.

M. Jendoubi a relevé, dans une déclaration à l'agence TAP, en marge d'une séance de dégustation organisée par le GIFruits dans le cadre de la 13e édition du Siamap 2017 que les grenades de Testour ont un goût spécial et sont d'un grand calibre, outre qu'elles ne nécessitent pas de grandes quantités d'eau.

Le pavillon du GIFruits a connu, lors de la séance de dégustation, un grand afflux des visiteurs du salon avides de connaître les spécificités des grenades de Testour et les produits qui en sont extraits, ainsi que les mets tunisiens comportant dans leurs ingrédients des grenades, tel que le mesfouf.

M. Jendoubi a rappelé que les grenades de Gabès ont obtenu, il y a 10 ans, le label d'origine et «aujoud'hui, nous cherchons à valoriser les grenades de Testour», a-t-il soutenu.

Et d'ajouter que le Groupement veut créer deux pôles de production dans le domaine des grenades respectivement à Gabès et Testour afin de valoriser davantage cette variété de fruits et lui conférer une valeur ajoutée, notamment au niveau de l'exportation.

Le responsable a fait remarquer qu'une aide a été apportée aux agriculteurs de la région de Testour pour la production de grenades biologiques à travers la réduction du traitement chimique et l'adoption des insectes efficients pour la destruction de ceux qui sont nocifs, et ce, sur une superficie de 500 hectares.

Il a indiqué que la production de grenades a atteint au cours de l'actuelle saison 70 mille tonnes, dont la plupart à Gabès, en plus de l'extension des plantations dans de nouvelles régions.

La moyenne des exportations s'élève à 5 mille tonnes de manière directe en plus de l'exportation indirecte d'autres quantités, à travers les acquisitions faites par les Algériens et les Libyens qui visitent la Tunisie et achètent ce fruit pour l'emporter ensuite vers leurs pays respectifs.

Concernant la récolte des dattes, il a souligné que les quantités prévues pour cette saison avoisinent les 342 mille tonnes contre 305 au cours de la saison 2015-2016.

Il a relevé la forte augmentation de la prodution de deglet Nour de 180 mille tonnes au cours de la saison écoulée à 242 mille tonnes cette saison.

Il estime que cette importante production de dattes deglet Nour impactera positivement les ventes extérieures qui devraient s'élever à 650 millions de dinars (MDE) en 2018 contre 570 MD en 2017.