Mauritanie: Communiqué du Conseil des Ministres du Jeudi 02 Novembre 2017

Le rapport Doing Business 2018 de la Banque Mondiale, publié le 31 octobre 2017, classe la Mauritanie à la 150ème place , soit un gain de 10 places par rapport à l'année dernière et de 26 depuis le rapport de 2015.

Le Conseil a également examiné et adopté le Projet de décret d'application de certaines dispositions de la loi 2005-020 du 30 janvier 2005 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et aux conditions dans lesquelles elle peut être déléguée.

Ce projet de loi est l'expression d'une ambition politique pour une formation technique et professionnelle moderne pouvant constituer un véritable levier pour l'emploi et l'insertion professionnelle dans notre pays.

Le Budget Général de l'Etat s'équilibre en recettes et en dépenses à une enveloppe de 518,4 Milliards d'ouguiya, enregistrant ainsi une hausse de 31,1 Milliards d'UM en valeur absolue et 6,4 % en valeur relative comparativement à la loi de finances rectificative 2017 (487,3 Milliards d'UM).

