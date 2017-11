Tunisie: ESM - Retenir la leçon

Cet après-midi à Zarzis, on s'attend à ce que le staff technique procède à plusieurs changements au sein d'un effectif qui a résisté 70 minutes à Gabès avant de s'effondrer vers la fin. La défense va récupérer Mohamed Ali Salem alors que les demis Haythem Mhamedi et Fehmi Maâouani réintègrent le onze rentrant.

Mais c'est surtout au volet psychologique que l'entraîneur Ghazi Gherairi a accordé la priorité. L'accès à une meilleure qualité de jeu, et par conséquent à de meilleures performances, requiert une plus grande concentration et rigueur de la part des joueurs.

Les copains de Mohamed Jemaâ Khelij furent longtemps déstabilisés par l'accumulation des retards de paiement des salaires et primes. Dès la reprise suivant le waterloo de Gabès, l'équipe a refusé de s'entraîner.

L'intervention des autorités régionales a été déterminante pour repartir de l'avant et résoudre le litige financier. La Compagnie des Phosphates de Gafsa a dû mettre du sien pour faire redémarrer la machine.

Pourtant, cette entreprise continue de rappeler qu'elle a entamé une bonne part de la subvention à l'ESM au titre de l'année...2018.

Finalement payés, les joueurs ont pu se reconcentrer sur leur sujet, mettant un terme au boycott des entraînements. Un recours devenu à leurs yeux indispensable, y compris à titre de solidarité avec l'attaquant Zied Baccouche.

Le cas Baccouche

Ne trouvant pas de quoi payer ses factures d'eau et d'électricité, Baccouche a vécu des moments difficiles. Il faut dire que, pour certains joueurs, les arriérés de paiement remontent à la saison dernière.

Cela fait plusieurs mois que Baccouche a paru transparent, bien loin de l'image du fringant attaquant (ou demi offensif côté gauche) qui a marqué de son empreinte la saison dernière.

A l'image de ce joueur, les Métlaouiens espèrent réagir ce samedi et se montrer irrésistibles comme à leurs plus belles heures en Ligue 1.

Toutefois, Gherairi les a prévenus contre la réaction d'un adversaire largement battu (3-0) le week-end précédent à Monastir et auquel ses fans ne pardonneraient pas une cinquième défaite consécutive après celles essuyées contre l'USM, donc, le CSS (1-0), le ST (1-0) et l'ESS à domicile (1-0).

D'ailleurs, leur position d'avant-derniers au classement avec deux petits points ne laisse plus aucune marge aux hommes de Noureddine Bourguiba. Pour les uns comme pour les autres, pour des raisons bien évidemment différentes, ce sera par conséquent un duel sans merci.

Un lifting à l'annexe

Le stade annexe va avoir bientôt un revêtement en gazon artificiel flambant neuf. Il était temps car l'ancienne surface occasionnait souvent de graves blessures aux joueurs.

Les deux clubs basés à Metlaoui, l'Etoile et la Mine, vont devoir ainsi exploiter cette surface afin de permettre au stade central de subir des travaux de renouvellement du tartan.