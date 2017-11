Tunisie: Adieu Colonel !

La famille de Riadh Barrouta, âgé de 53 ans et père de trois enfants ont appelé à infliger la plus lourde peine à l'assaillant.

Il a souligné, à cette occasion, la nécessité de fournir la prise en charge sociale et psychologique nécessaire à toutes les familles des blessés et martyrs des forces de la sécurité.

Plus tôt dans la journée, le président de la République, Béji Caid Essebsi, s'est rendu au domicile de Riadh Barrouta pour présenter ses condoléances à sa veuve et aux membres de sa famille.

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail Nourdeddine Tabboubi et plusieurs personnalités politiques, députés et cadres de l'Etat, étaient également présents.

A son arrivée au cimetière d'El Jellaz dans la capitale en compagnie des membres de sa famille et plusieurs membres des forces de sécurité, l'assistance a entonné l'hymne national. Un grand nombre de citoyens et de sécuritaires ont crié vengeance et scandé le nom du martyr.

