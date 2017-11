Congo-Kinshasa: Publication du calendrier électoral - Nangaa a consulté les Chefs des Confessions religieuses membres de la CIME

L'audience de travail de ce jeudi 3 novembre 2017 que le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante vient d'accorder aux Chefs des Confessions religieuses, membres de la Commission d'Intégrité et Médiation Electorales (CIME), s'inscrit dans le cadre des consultations que mène la CENI auprès des différentes parties prenantes au processus électoral afin de s'assurer de l'implication de toutes les forces vives de la nation dans la poursuite des opérations électorales en cours.

L'implication des Chefs des confessions religieuses de la République Démocratique du Congo et membres de la Commission d'Intégrité et Médiation Electorales dans la sensibilisation en faveur de la paix sociale en perspective de la publication imminente du calendrier électoral a, notamment, été au centre des échanges.

Interrogé par la presse à la sortie de l'audience, le Président de la Commission d'Intégrité et Médiation Electorales, le Révérend Delphin ELEBE KAPALAY a reconnu que la République Démocratique du Congo se situe dans une période délicate au regard de la forte attente de la population, de la classe politique et de la communauté internationale sur l'évolution du processus électoral.

Au titre de contribution que la CIME attend apporter par rapport au calendrier électoral, le Révérend ELEBE KAPALAY a avancé ce qui suit :

«Nous, c'est essentiellement et d'abord la paix. Lorsque l'on parle des élections transparentes, crédibles on termine toujours par dire élections apaisées. Et cet aspect relève du devoir des confessions religieuses qui vivent au quotidien avec la population et qui sont au fait de toutes les espérances ainsi que les angoisses de la population. Et lorsqu'il s'agira de publier le calendrier électoral ce sera un grand moment de la vie sociale et politique. La CIME est appelée à parler avec la population et surtout de lancer un appel à la paix. Que le pays vive avant, pendant et après les élections».

Rappelons que cette séance de travail entre les deux institutions intervient après celle qui les avait réunies le vendredi 27 octobre 2017 au siège de la CIME dans le quartier Mont Fleuri, commune de Ngaliema à Kinshasa.