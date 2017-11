Zimbabwe: Une jeune Américaine incarcérée pour un tweet

Strive Masiyiwa est parmi les hommes les plus riches d'Afrique. Ce magnat des télécommunications,… Plus »

Mais Martha O'Donovan avait déjà épinglé fin septembre la présidence dans un précédent message qui faisait référence à un lutin dont la femme et le fils avaient acheté une Rolls Royce. Une allusion à l'achat présumé par Grace Mugabe et leur fils d'une voiture de luxe estimée à 220 000 dollars.

Ce qu'on reproche à la jeune femme, c'est un message posté par un internaute, qu'elle aurait relayé et sur lequel on peut lire : « Nous sommes dirigés par un homme égoïste et malade. »

