Congo-Kinshasa: La Céni sous pression avant la publication d'un calendrier électoral

En République démocratique du Congo, et dans sa capitale Kinshasa, la gestion des déchets est un… Plus »

Lui aussi a insisté sur la publication du calendrier et la tenue des élections au plus tôt. « Il a lui aussi suggéré qu'il serait mieux qu'elles se tiennent avant la fin 2018 », assure un diplomate africain. Pas de confirmation officielle de la part de l'UA.

Jusqu'à fin 2018, c'est le maximum. « Mais il n'y a pas que la date, cela fait un an qu'on est piégé par ce débat et pendant ce temps-là, il y a bien d'autres questions qui pourrissent », dit-on du côté de Bruxelles.

« Sous-entendu, Washington pourrait ne plus reconnaître le gouvernement de la RDC et entraîner derrière lui d'autres pays », explique une source diplomatique.

La publication devrait donc intervenir au plus tôt ce dimanche après-midi. Jusqu'ici, la commission électorale parlait d'élections au mieux en avril 2019, soit 504 jours après la fin de l'enrôlement des électeurs. Mais elle est de plus en plus sous pression.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.