Cote d'Ivoire: Arts plastiques - Boris Nzébo s'installe à la Fondation Donwahi

La Fondation Donwahi accueille un nouvel artiste de l'art contemporain dans ses espaces aux Deux-Plateaux Cocody. Après New York, Londres ou encore Paris, l'artiste camerounais, Boris Nzébo, dépose ses pinceaux à Abidjan.

Le vernissage qui a eu lieu, le 27 octobre, a fait place à l'exposition qui, elle, se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2018.

L'exposition, baptisée «Mutants», dévoile plusieurs toiles sous plusieurs thèmes qui dénoncent à la fois les conditions humaines, la survie de l'humanité, les détournements, les massacres, les guerres; couchés sur acrylique et mettant en relief des scènes du quotidien.

On découvre ainsi «L'art de la guerre », «Les enfants soldats », la «Cendrillon du ghetto», etc. L'originalité de cet artiste réside, sans aucun doute, dans le fait que sa peinture reflète sans cesse des tonalités et des couleurs gaies et chaudes.

Les choses laides, dit-il, doivent être montrées de manière esthétique, pour évoquer l'espoir. Pour autant, ses peintures multicouches et ses collages rappellent cet univers complexe dans lequel il vit et qui ne cache, ni le drame ni le malheur.

Artiste plasticien désormais bien coté et dont la réputation a gagné les plus grandes capitales de l'art à travers le monde, Boris Nzébo a appris à bien tenir le pinceau dès son plus jeune âge, en observant son père dessinateur et en reproduisant les bandes dessinées de Mickey Mouse et Oncle Gadget.

Très sensible aux affres qui traversent le monde, il utilise l'art pour voir les choses autrement, car il refait le monde en peinture.