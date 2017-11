Afrique: Ligue des champions CAF - Le Wydad Casablanca sur le toit de l'Afrique

Non, c'est bien le Wydad Casablanca qui garnit son armoire à trophée d'un 2e titre continental. De quoi effacer un peu le souvenir de 2011 et cette finale perdue contre l'Espérance de Tunis.

Auteur de l'égalisation au match aller, Achraf Bencharki s'est mué en passeur décisif. Son centre, légèrement dévié, est arrivé sur Walid El Karti. Et malgré le repli défensif d'Al Ahly, le milieu offensif s'est élevé plus haut que tout le monde et ouvert le score d'une tête piquée.

Soutenus par son public survolté, le WAC tenait le bon bout à la pause avec ce score nul et vierge et cette impression de gérer son sujet.

La disette est terminée ; à domicile, pour la finale retour face aux Egyptiens d'Al Ahly, le Wydad s'est imposé (1-0) et a ainsi remporté la plus belle des compétitions de clubs du continent.

