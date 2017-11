Cote d'Ivoire: Justin Koua, l'un des leaders des jeunesses du FPI, libéré

Après l'appel des élus et cadres de la région au calme, la tension qui semble avoir baissée,… Plus »

Une décision de justice qui consacre le schisme durable et les querelles exacerbées entre les deux tendances du principal parti d'opposition représentées par Pascal Affi N'Guessan président du FPI et Aboudramane Sangaré, son détracteur, qui dénie toute légitimité à l'ex-Premeir ministre de Laurent Gabgbo.

C'est accueilli par ses amis et sa famille que Justin Koua est sorti de la maison d'arrêt hier soir à Abidjan. Une libération au bout de 29 mois d'incarcération après avoir été condamné en même temps qu'ainsi que Sébastien Dano Djédjé et Nestor Dahi pour « discrédit sur une décision de justice et atteinte à l'ordre public ».

