Afrique: Le malien Samba BATHILY nominé à Paris Prix Leadedership Projets et financements innovants par African Leadership Awards 2017

Ce prix qu'il s'est adjugé hier récompense le parcours d'un jeune entrepreneur qui croit aux énergies des fils du continent. En recevant le Prix African Leadership Awards 2017 Projets et financements innovants, Samba BATHILY a lancé une vibrante adresse aux jeunes et décideurs africains. << Il faut croire en nous, en nos potentialités, nos talents dans une dynamique de libérer nos énergies pour l'éclosion d'une Afrique qui gagne et qui émerge .>>

Le MEDS ( Mouvement des Entreprises du Sénégal) que dirige le sénégalais Mbagnick DIOP a frappé un grand coup. Tout l'etablishment économique et l'inteligensia afro-américaine en France a fait le déplacement pour assister à cet grand événement cékébré hier samedi à Paris des African Leadership Awards 2017, Version internationale des Cauris d'Or (Première Edition ). On peut dire qu'il s'est bien exporté sur les Bords de la Seine..

