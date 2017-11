Burkina Faso: Paul VI a un nouvel incinérateur

L'ouvrage implanté au Centre médical Paul VI a nécessité deux années de dur labeur de l'équipe de « Clean DS Technologie » et a été suivi par les services techniques de l'Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) Bobo-Dioulasso.

« Le souffleur est utilisé au besoin, on peut travailler toute la journée, sans le toucher », a-t-il ajouté. A l'en croire, sa durée de vie dépend de l'entretien. Plus il est bien entretenu, mieux il résiste.

D'une valeur de 8 millions de FCFA, ce geste s'inscrit dans le cadre des initiatives de l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité (OCADES Caritas), pour renforcer les équipements de protection et d'amélioration des conditions de travail des agents de santé.

L'Organisation catholique pour le développement et la solidarité (OCADES Caritas) a remis, mardi 31 octobre 2017, un incinérateur de déchets biomédicaux, d'une valeur de plus de 8 millions de FCFA, au Centre médical Paul VI de Ouagadougou.

