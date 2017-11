Congo-Kinshasa: Les élections fixées au 23 décembre 2018, annonce la Céni

En tout cas, pas par Félix Tshisekedi. Le président du Rassemblement de l'opposition que l'on vient de joindre à l'instant, rejette ce calendrier, affirme ne plus reconnaître ni le gouvernement ni la Céni. Il estime que ce calendrier est une violation de la Constitution et de l'accord politique de la Saint-Sylvestre que lui-même a signé.

Des élections au plus tard en 2018, c'est ce que réclamait la communauté internationale, et jusqu'ici la Céni disait officiellement que c'était techniquement impossible. Mais aujourd'hui, elle réclame des moyens supplémentaires, logistiques, humains et financiers pour tenir le délai.

Selon ce chronogramme, le président Kabila restera, lui, au pouvoir au moins un an de plus. Son successeur devrait prêter serment le 12 janvier 2019.

Il a rappelé que plus de 40 millions de Congolais étaient déjà enrôlés. Et surtout, il a appelé à éviter toute mauvaise réaction après l'annonce de ce calendrier, alors qu'un important dispositif sécuritaire entoure ce soir les locaux de la Commission électorale à Kinshasa.

Fin du suspens en République démocratique du Congo (RDC). A l'issue d'un week-end de plénière, la Commission électorale a annoncé ce dimanche, devant la presse et les diplomates, la date des élections : la présidentielle, les législatives et les provinciales se tiendront le 23 décembre 2018. Trois scrutins en une seule séquence.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.