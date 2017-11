Burkina Faso: Tour du Faso 2017 - Echec burkinabè, bravoure allemande et réussite marocaine

C'est une vraie disette de prix, même si le président de la fédération et président du comité d'organisation, Yasnémanégré Sawadogo, se satisfait de la parfaite organisation. «Nous sommes à une école et nous allons apprendre auprès des meilleurs», a-t-il déclaré. Pourvu que les garçons assimilent bien leurs cours.

Tout compte fait, le président du Faso, dans un fair-play sportif, a salué le champion de l'édition. Selon Roch Marc Christian Kaboré, le niveau de la course était très relevé, «ce qui a permis aux Burkinabè de se mettre au diapason des réalités du cyclisme africain». Il a pris l'engagement de faire en sorte que le Tour du Faso garde sa place et, mieux, qu'il monte au 1er rang des compétitions africaines.

Malheureusement, l'orgueil n'aura pas suffi. Aziz n'a pas fait le poids devant Stauder. Il lui fallait être plus mordant, à l'image de l'Ivoirien Abou Sanogo qui a réussi avec panache à remporter 2 victoires ; à Tenkodogo et à Koudougou.

Il fallait le croire au vu de la démonstration de l'équipe marocaine. Dans le peloton, elle attaquait quand elle voulait et ralentissait à souhait. Sa rivale la plus sérieuse était l'équipe d'Erythrée avec le jeune Saymon.

Il avait déjà enfilé ce maillot lors de la 2e étape (Garango-Zorgho) avant de le céder à l'Allemand Benjamin Stauder et à l'Erythréen Saymon Musie. Mais à Dédougou, lors de la 8e étape, il a récupéré son bien et ne l'a plus lâché.

Le résultat, on le connaît. Le maillot jaune a pris la direction du Maroc et c'est le Lion de l'Atlas, Salaheddine Mraouni, qui est le grand vainqueur.

Le tour du Faso 2017 a connu son épilogue hier dimanche 5 novembre sur l'avenue de l'Indépendance avec la 10e étape et la 5e victoire de l'Allemand Benjamin Stauder. Mais le plus heureux est le Marocain Salaheddine Mraouni, vainqueur du maillot jaune. Devant le président Roch Kaboré, les Etalons n'ont pas pu faire mieux qu'un zéro pointé dans la conquête des différents tricots.

