Burundi: Le pays et l'ONU filent-ils désormais le parfait amour ?

De nombreux analystes émettent des réserves quant à la réussite de la mission de bons offices de Michel Kafando. Surtout, qu'officiellement, il ne vient qu'en appui à la médiation initiée par l'Afrique de l'Est, et menée par l'ancien président Tanzanien, Benjamin William Mkapa, et sous la supervision de Yoweri Kaguta Musseveni, le numéro un ougandais. Avant l'étape burundaise, Michel Kafando a rencontré discrètement, au cours des dernières semaines, le facilitateur dans la crise burundaise, Benjamin Mkapa, à Dar es-Salaam. Rencontre aussi de l'opposition burundaise en exil à Bruxelles. Depuis, rien n'a quasiment bougé. Officiellement, le rôle de l'ancien président burkinabé de la transition est complémentaire à la médiation initiée par la sous région.

Au moment où nous mettons en ligne, l'ancien président de la transition du Burkina Faso n'a pas encore rencontré les quelques rares opposants et leaders de la société civile restés à Bujumbura. Est-ce à dire que les relations entre l'ONU et le Burundi, se sont améliorées ? La question se justifie, d'autant que depuis le début de cette crise politique, en avril 2015, Michel Kafando, est le sixième envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU.

